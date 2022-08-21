Зафиксирован очередной спад заболевших COVID-19 в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане за последние сутки зафиксирован небольшой спад заболевших коронавирусом, свежие данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Так, согласно обновленным данным, за прошедшие сутки на территории страны зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сутками ранее эта же цифра составила 898, днями ранее фиксировалось более 900 и 1000 случаев.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах за 20 августа выглядит так:

в городе Нур-Султан – 126,

в городе Алматы – 61,

в городе Шымкент – 8,

в Акмолинской области – 68,

в Актюбинской области – 24,

в Алматинской области – 11,

в Жетысуской области - 6,

в Атырауской области – 16,

в ВКО – 10,

в Абайской области - 9,

в Жамбылской области – 10,

в ЗКО – 60,

в Карагандинской области – 109,

в Улытауской области - 24,

в Костанайской области – 59,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 51,

в СКО – 53,

в Туркестанской области – 6.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 383 549 случаев заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984110-zafiksirovan-ocherednoy-spad-zabolevshih-covid-19-v-kazahstane/