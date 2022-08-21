Зафиксирован очередной спад заболевших COVID-19 в Казахстане
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В Казахстане за последние сутки зафиксирован небольшой спад заболевших коронавирусом, свежие данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Так, согласно обновленным данным, за прошедшие сутки на территории страны зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сутками ранее эта же цифра составила 898, днями ранее фиксировалось более 900 и 1000 случаев.
Ситуация с распространением коронавируса в регионах за 20 августа выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 126,
- в городе Алматы – 61,
- в городе Шымкент – 8,
- в Акмолинской области – 68,
- в Актюбинской области – 24,
- в Алматинской области – 11,
- в Жетысуской области - 6,
- в Атырауской области – 16,
- в ВКО – 10,
- в Абайской области - 9,
- в Жамбылской области – 10,
- в ЗКО – 60,
- в Карагандинской области – 109,
- в Улытауской области - 24,
- в Костанайской области – 59,
- в Кызылординской области – 12,
- в Мангистауской области – 17,
- в Павлодарской области – 51,
- в СКО – 53,
- в Туркестанской области – 6.
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 383 549 случаев заболевания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984110-zafiksirovan-ocherednoy-spad-zabolevshih-covid-19-v-kazahstane/