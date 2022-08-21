Здоровье
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Зафиксирован очередной спад заболевших COVID-19 в Казахстане

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Человек идет по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане за последние сутки зафиксирован небольшой спад заболевших коронавирусом, свежие данные опубликованы в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Так, согласно обновленным данным, за прошедшие сутки на территории страны зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сутками ранее эта же цифра составила 898, днями ранее фиксировалось более 900 и 1000 случаев.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах за 20 августа выглядит так:

  • в городе Нур-Султан – 126,
  • в городе Алматы – 61,
  • в городе Шымкент – 8,
  • в Акмолинской области – 68,
  • в Актюбинской области – 24,
  • в Алматинской области – 11,
  • в Жетысуской области - 6,
  • в Атырауской области – 16,
  • в ВКО – 10,
  • в Абайской области - 9,
  • в Жамбылской области – 10,
  • в ЗКО – 60,
  • в Карагандинской области – 109,
  • в Улытауской области - 24,
  • в Костанайской области – 59,
  • в Кызылординской области – 12,
  • в Мангистауской области – 17,
  • в Павлодарской области – 51,
  • в СКО – 53,
  • в Туркестанской области – 6.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 383 549 случаев заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984110-zafiksirovan-ocherednoy-spad-zabolevshih-covid-19-v-kazahstane/

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