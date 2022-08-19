Еще 951 человек заразился коронавирусом в Казахстане
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За минувшие сутки в Казахстане обнаружили 951 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в своем официальном Telegram-канале Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.
Три дня назад, 16 августа, количество выявленных за сутки случаев составляло 1104. Днем позже, 17-го числа, этот показатель вырос до 1169.
За 18 августа был выявлен 951 случай заражения, из них:
- в Нур-Султане – 163;
- в Алматы – 80;
- в Шымкенте – 9;
- в Акмолинской области – 79;
- в Актюбинской области – 23;
- в Алматинской области – 18;
- в Жетысуской области – 22;
- в Атырауской области – 37;
- в ВКО – 18;
- в Абайской области – 11;
- в Жамбылской области – 16;
- в ЗКО – 93;
- в Карагандинской области – 118;
- в Улытауской области – 19;
- в Костанайской области – 79;
- в Кызылординской области – 22;
- в Мангистауской области – 31;
- в Павлодарской области – 62;
- в СКО – 44;
- в Туркестанской области – 7.
Вместе с этим, по информации МВК, в "цветовой" матрице по темпам распространения КВИ все регионы Казахстана сейчас находятся в "зеленой" зоне.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983889-esche-951-chelovek-zarazilsya-koronavirusom-v-kazahstane/