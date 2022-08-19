Еще 951 человек заразился коронавирусом в Казахстане

Иллюстративное фото: Gerardo Menoscal / Agencia Press South / Getty Images

За минувшие сутки в Казахстане обнаружили 951 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в своем официальном Telegram-канале Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Три дня назад, 16 августа, количество выявленных за сутки случаев составляло 1104. Днем позже, 17-го числа, этот показатель вырос до 1169.

За 18 августа был выявлен 951 случай заражения, из них:

в Нур-Султане – 163;

в Алматы – 80;

в Шымкенте – 9;

в Акмолинской области – 79;

в Актюбинской области – 23;

в Алматинской области – 18;

в Жетысуской области – 22;

в Атырауской области – 37;

в ВКО – 18;

в Абайской области – 11;

в Жамбылской области – 16;

в ЗКО – 93;

в Карагандинской области – 118;

в Улытауской области – 19;

в Костанайской области – 79;

в Кызылординской области – 22;

в Мангистауской области – 31;

в Павлодарской области – 62;

в СКО – 44;

в Туркестанской области – 7.

Вместе с этим, по информации МВК, в "цветовой" матрице по темпам распространения КВИ все регионы Казахстана сейчас находятся в "зеленой" зоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983889-esche-951-chelovek-zarazilsya-koronavirusom-v-kazahstane/