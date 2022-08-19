Здоровье
KZ

Еще 951 человек заразился коронавирусом в Казахстане

Опубликовано:

Медработник берет у женщины мазок из носа
Иллюстративное фото: Gerardo Menoscal / Agencia Press South / Getty Images

За минувшие сутки в Казахстане обнаружили 951 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в своем официальном Telegram-канале Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Три дня назад, 16 августа, количество выявленных за сутки случаев составляло 1104. Днем позже, 17-го числа, этот показатель вырос до 1169.

За 18 августа был выявлен 951 случай заражения, из них:

  • в Нур-Султане – 163;
  • в Алматы – 80;
  • в Шымкенте – 9;
  • в Акмолинской области – 79;
  • в Актюбинской области – 23;
  • в Алматинской области – 18;
  • в Жетысуской области – 22;
  • в Атырауской области – 37;
  • в ВКО – 18;
  • в Абайской области – 11;
  • в Жамбылской области – 16;
  • в ЗКО – 93;
  • в Карагандинской области – 118;
  • в Улытауской области – 19;
  • в Костанайской области – 79;
  • в Кызылординской области – 22;
  • в Мангистауской области – 31;
  • в Павлодарской области – 62;
  • в СКО – 44;
  • в Туркестанской области – 7.

Вместе с этим, по информации МВК, в "цветовой" матрице по темпам распространения КВИ все регионы Казахстана сейчас находятся в "зеленой" зоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983889-esche-951-chelovek-zarazilsya-koronavirusom-v-kazahstane/

jitsu gif

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.