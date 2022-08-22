Джилл Байден выздоровела после COVID-19

Джилл Байден. Фото: CBS via Getty Images

Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден сдала отрицательный тест на коронавирус. О том, что она заболела COVID-19, стало известно 15 августа, передает The New York Times.

Первая леди США заразилась коронавирусной инфекцией во время отдыха с супругом в Южной Каролине. Ей пришлось самоизолироваться в частной резиденции. После получения отрицательного теста 21 августа она сразу направилась в Делавэр к мужу.

"После пятидневной изоляции и получения отрицательных результатов двух последовательных тестов на COVID-19 первая леди отправится сегодня из Южной Каролины в Делавэр", - говорится в заявлении ее директора по связям с общественностью Элизабет Александр.

Первая леди США полностью вакцинировалась и дважды ревакцинировалась.

Напомним, в конце июля COVID-19 заболел президент Джо Байден, а спустя неделю он сдал отрицательный ПЦР-тест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984159-dzhill-bayden-vyzdorovela-posle-covid-19/