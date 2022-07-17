Здоровье
KZ

Больше 1,5 тыс. случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Опубликовано:

Врач склонился над кроватью пациента
Иллюстративное фото: Scott Olson/Getty Images

1546 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Казахстане за минувшие сутки, 16 июля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 489,
  • в Алматы – 520,
  • в Шымкенте – 98,
  • в Акмолинской области – 25,
  • в Актюбинской области – 10,
  • в Алматинской области – 82,
  • в Атырауской области – 27,
  • в ВКО – 17,
  • в Жамбылской области – 58,
  • в ЗКО – 17,
  • в Карагандинской области – 74,
  • в Костанайской области – 19,
  • в Кызылординской области – 45,
  • в Мангистауской области – 20,
  • в Павлодарской области – 11,
  • в СКО – 16,
  • в Туркестанской области – 18.

За все время пандемии в стране выявили 1 316 567 случаев заражения КВИ.

Напомним, накануне суточный прирост составил 1470 случаев, за сутки до этого - 1257 случаев.

Ранее в Минздраве озвучили прогноз по КВИ на ближайшие три месяца - по словам министра Гиният, рост заболеваемости КВИ в стране ожидается в начале августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978837-bolshe-15-tys-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

jitsu gif

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.