Больше 1,5 тыс. случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки
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1546 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Казахстане за минувшие сутки, 16 июля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 489,
- в Алматы – 520,
- в Шымкенте – 98,
- в Акмолинской области – 25,
- в Актюбинской области – 10,
- в Алматинской области – 82,
- в Атырауской области – 27,
- в ВКО – 17,
- в Жамбылской области – 58,
- в ЗКО – 17,
- в Карагандинской области – 74,
- в Костанайской области – 19,
- в Кызылординской области – 45,
- в Мангистауской области – 20,
- в Павлодарской области – 11,
- в СКО – 16,
- в Туркестанской области – 18.
За все время пандемии в стране выявили 1 316 567 случаев заражения КВИ.
Напомним, накануне суточный прирост составил 1470 случаев, за сутки до этого - 1257 случаев.
Ранее в Минздраве озвучили прогноз по КВИ на ближайшие три месяца - по словам министра Гиният, рост заболеваемости КВИ в стране ожидается в начале августа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978837-bolshe-15-tys-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/