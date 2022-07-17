Больше 1,5 тыс. случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

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1546 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Казахстане за минувшие сутки, 16 июля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 489,

в Алматы – 520 ,

, в Шымкенте – 98,

в Акмолинской области – 25,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 82 ,

, в Атырауской области – 27,

в ВКО – 17,

в Жамбылской области – 58,

в ЗКО – 17,

в Карагандинской области – 74,

в Костанайской области – 19,

в Кызылординской области – 45,

в Мангистауской области – 20,

в Павлодарской области – 11,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 18.

За все время пандемии в стране выявили 1 316 567 случаев заражения КВИ.

Напомним, накануне суточный прирост составил 1470 случаев, за сутки до этого - 1257 случаев.

Ранее в Минздраве озвучили прогноз по КВИ на ближайшие три месяца - по словам министра Гиният, рост заболеваемости КВИ в стране ожидается в начале августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978837-bolshe-15-tys-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/