Казахстан рассматривает возможность вакцинации детей против КВИ с семи лет

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Главный внештатный детский инфекционист Минздрава на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, рассматривается ли вероятность снижения возраста вакцинации детей против КВИ до 7 лет, как это делают другие страны мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Динагуль Баешова сообщила, что вакцинация - это стратегия любого государства.

При этом, она напомнила, что имеющиеся на сегодня в стране вакцины предназначены для детей от 12 лет и старше.

"Наш консультативный комитет рассматривает этот вопрос (вакцинации детей с 7 лет - прим. ред.). Вы знаете, что наши клинические протоколы и все нововведения всегда опираются на доказательную базу и международные рекомендации.

Как только появятся первые же рекомендации, этот вопрос будет нами незамедлительно рассмотрен. На сегодня мы все эти документы изучаем и этот вопрос нами тоже рассматривается", - заявила спикер.

Отметим, что к этому часу в Казахстане подростков с 12 до 17 лет прививают против КВИ вакциной Comirnaty.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982916-kazahstan-rassmatrivaet-vozmozhnost-vaktsinatsii-detey-protiv-kvi-s-semi-let/