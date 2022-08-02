Информацию о том, что в вакцинах содержатся опасные наночастицы, распространяли в Казнете

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В казахстанском сегменте Сети распространяется нарезка видеороликов, в которых говорится о том, что якобы в вакцинах содержатся опасные наночастицы и чипы. Также люди распространяют видео о том, что клонирование человека уже началось, а официальная наука скрывает существование червей-моргеллонов. Все это - неправда, отмечают авторы портала StopFake.kz.

Эксперты отмечают, что все это - старые фейки.

Видеонарезка начинается с выступления Пьера Жильбера, датированного 1995 годом. Он говорит о том, что в будущем вирусы будут изобретать искусственно, а людей принудительно заставят принять вакцины с жидкими кристаллами и чипами.

Авторы портала подчеркивают, что ранее слова Жильбера уже опровергали зарубежные фактчекеры.

Отмечается, что герой видео - представитель альтернативной медицины и не имеет образования в области вирусологии или иммунологии. Во-вторых, нет совершенно никаких подтверждений того, что вирусы, которыми заражаются люди, создаются искусственно. В-третьих, в составах вакцин против COVID-19 нет ни жидких кристаллов, ни наночипов.

Эксперты обращают внимание, что с составами вакцин можно ознакомиться в соответствующем перечне на сайте Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Также в ролике следует нарезка из новостных видеосюжетов, в которых говорят о том, что в косметике содержатся наночастицы, опасные для здоровья людей.

На самом деле, как отметили авторы портала, первое применение наночастиц человеком зарегистрировано еще в древности.

Высказались эксперты и о наночастицах в вакцинах. Они, как отметили фактчекеры, есть, но далеко не везде. Липидные наночастицы присутствуют лишь в вакцинах на основе мРНК. Вреда в себе они не несут - распадаются и полностью выводятся из организма человека спустя несколько дней после инъекции.

Также авторы отметили, что в распространяемой нарезке присутствует фрагмент про чипирование людей посредством вакцинации. Этот фейк ранее уже опровергали, в том числе и авторы данного портала, о чем они напомнили казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981277-informatsiyu-o-tom-chto-v-vaktsinah-soderzhatsya-opasnye-nanochastitsy-rasprostranyali-v-kaznete/