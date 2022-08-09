Круг тех, кто может получить вакцину Pfizer, снова ограничили в Алматы

Фото: astana.gov.kz

В Алматы вновь ограничили круг лиц, кто может получить вакцину от компании Pfizer. Об этом во время сообщила представитель Управления общественного здравоохранения Алматы Гульжайнат Тлеген, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по словам Тлеген, теперь вакцина Comirnaty (производства Pfizer) доступна только для детей, беременных и кормящих мам. Тем, кто выезжает на учебу за границу, ставится VeroCell.

"Для широкого круга населения мы используем VeroCell и QazVac", – отметила спикер.

Она отметила, что те граждане, кто не входит в эту группу, но уже получил первую дозу Comirnaty, сможет получить и второй компонент.

"Если человек проходил первую дозу, то ему оставляют вторую дозу, чтобы не прерывался полный курс вакцинации. Они получают вторую дозу. Но Pfizer мы прививаем только детей, беременных и кормящих", – сообщила представитель УОЗ.

Она подчеркнула, что на сегодня в Алматы имеется около 2 тысяч вакцин QazVac, 52 тысячи – VeroCell и около 2 тысяч доз – вакцины от Pfizer. К тому же, в сентябре и октябре ожидается поступление дополнительно 28 200 вакцин, от Pfizer – 26 910 вакцин.

Остаток вакцин, по ее словам, достаточен.

Ограничение по Pfizer, сообщила спикер, появилось около месяца назад.

Напомним, ранее вакцину Pfizer постановлением главного санврача страны сделали доступной всем гражданам для вакцинации и ревакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982373-krug-teh-kto-mozhet-poluchit-vaktsinu-pfizer-snova-ogranichili-v-almaty/