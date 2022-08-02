Прогноз по COVID-19 на август-сентябрь озвучил Минздрав Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании кабмина озвучила прогноз по заболеваемости коронавирусом в Казахстане на ближайшее время, передает корреспондент NUR.KZ.

Гиният подчеркнула, что сейчас в стране циркулирует штамм "омикрон", который характеризуется высокой заразностью. При этом в случае заражения этим штаммом болезнь, по ее словам, протекает в более легкой форме.

"Учитывая особенность вируса, нагрузку на сферу здравоохранения, заболеваемость, а также распространение вируса, министерство совместно с акиматами составило прогноз распространения.

Согласно прогнозу, в августе среднесуточный прирост заболеваемости составит около 4 тысяч случаев. Затем прогнозируется снижение в сентябре", - сообщила Гиният.

Отметим, последние несколько дней в стране наблюдается снижение суточного прироста зараженных КВИ.

Напомним также, что теперь при переходе регионов в "красную" зону ограничительные меры будут вводиться в два этапа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981296-prognoz-po-covid-19-na-avgust-sentyabr-ozvuchil-minzdrav-kazahstana/