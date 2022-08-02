Минздрав: Ограничения при переходе регионов в "красную" зону будут вводить в два этапа

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Елизавета Алексеева

Глава Минздрава Ажар Гиният на заседании правительства рассказала о введении ограничительных мер в два этапа при вхождении регионов в "красную" зону, передает корреспондент NUR.KZ.

"В "красной" зоне в соответствии с нагрузкой на систему здравоохранения ограничительные меры будут приняты в два этапа.

Первый этап – когда будет увеличиваться показатель госпитализации от 25 до 50 на 100 тысяч населения, число R будет выше 1. Без ограничений деятельности бизнеса, обязательное использование масок в закрытых помещения и в транспорте", – сообщила Гиният.

На ее слайдах одной из мер на первом этапе указан перевод совещаний с участием более 10-ти человек в онлайн-формат

Второй этап ограничений, по словам министра, вводится независимо от числа R – в случае, если показатель госпитализации выше 50-ти на 100 тысяч населения.

На втором этапе вводится обязательное использование приложения Ashyq с разрешением входа для "зеленых" и "синих".

Мероприятия с большим количеством людей проводятся с заполняемостью в 50% помещения – речь идет о конференциях, форумах, торжествах, семейных событиях, зрелищных спортивных мероприятиях и т.д.

Также вводятся дополнительные ограничения в организациях образования. 30% сотрудников в компаниях переводятся на "дистанционку".

Напомним, ранее, комментируя введение ограничений для бизнеса, Ажар Гиният заявляла, что, как жить дальше, покажут ближайшие 2 недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981294-minzdrav-ogranicheniya-pri-perehode-regionov-v-krasnuyu-zonu-budut-vvodit-v-dva-etapa/