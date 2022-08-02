Минздрав обратился к бизнесу в Нур-Султане из-за ситуации с коронавирусом

Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

На заседании правительства министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что в Нур-Султане, который находится сейчас в "желтой" зоне, может ухудшиться ситуация с дальнейшим распространением инфекции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Введение ограничительных мер в "красной" зоне напрямую зависит от приверженности бизнеса и населения профилактическим мерам.

Но, как видно на слайде, в городе Нур-Султан, который находится в "желтой" зоне, проводятся массовые мероприятия с участием большого количества людей в закрытом помещении, при этом не соблюдаются рекомендации по ношению медицинских масок и социальной дистанции, что может привести к дальнейшему распространению инфекции в столице", - сообщила Гиният.

Министр здравоохранения обратилась к столичному бизнесу.

"Для стабилизации эпидситуации и, соответственно, работы субъектов бизнеса без ограничений еще раз обращаюсь к субъектам бизнеса о необходимости соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах, обеспечения безопасности населения при получении услуг", - добавила Гиният.

Напомним, в Минздраве сегодня сообщили, что для "красной" зоны ограничительные меры будут вводить в два этапа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981298-minzdrav-obratilsya-k-biznesu-v-nur-sultane-iz-za-situatsii-s-koronavirusom/