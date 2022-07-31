Здоровье
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Число заболевших коронавирусом снизилось в Казахстане

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Женщина в маске и кепке идет по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За минувшие сутки, 30 июля, в Казахстане зафиксировали 2713 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация с коронавирусом выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 951,
  • в Алматы – 532,
  • в Шымкенте – 64,
  • в Акмолинской области – 120,
  • в Актюбинской области – 41,
  • в Алматинской области – 44,
  • в Жетысуской области - 100,
  • в Атырауской области – 49,
  • в ВКО – 27,
  • в Абайской области - 35,
  • в Жамбылской области – 57,
  • в ЗКО – 42,
  • в Карагандинской области – 345,
  • в Улытауской области - 5,
  • в Костанайской области – 66,
  • в Кызылординской области – 73,
  • в Мангистауской области – 24,
  • в Павлодарской области – 68,
  • в СКО – 43,
  • в Туркестанской области – 27.

Всего с момента начала пандемии в Казахстане подтверждено 1 350 180 случаев.

Напомним, в течение нескольких дней в нашей стране фиксировали свыше 3 тыс. случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981008-chislo-zabolevshih-koronavirusom-snizilos-v-kazahstane/

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