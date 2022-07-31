Число заболевших коронавирусом снизилось в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За минувшие сутки, 30 июля, в Казахстане зафиксировали 2713 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация с коронавирусом выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 951,

в Алматы – 532,

в Шымкенте – 64,

в Акмолинской области – 120,

в Актюбинской области – 41,

в Алматинской области – 44,

в Жетысуской области - 100,

в Атырауской области – 49,

в ВКО – 27,

в Абайской области - 35,

в Жамбылской области – 57,

в ЗКО – 42,

в Карагандинской области – 345,

в Улытауской области - 5,

в Костанайской области – 66,

в Кызылординской области – 73,

в Мангистауской области – 24,

в Павлодарской области – 68,

в СКО – 43,

в Туркестанской области – 27.

Всего с момента начала пандемии в Казахстане подтверждено 1 350 180 случаев.

Напомним, в течение нескольких дней в нашей стране фиксировали свыше 3 тыс. случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981008-chislo-zabolevshih-koronavirusom-snizilos-v-kazahstane/