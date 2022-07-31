Число заболевших коронавирусом снизилось в Казахстане
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За минувшие сутки, 30 июля, в Казахстане зафиксировали 2713 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В разрезе регионов ситуация с коронавирусом выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 951,
- в Алматы – 532,
- в Шымкенте – 64,
- в Акмолинской области – 120,
- в Актюбинской области – 41,
- в Алматинской области – 44,
- в Жетысуской области - 100,
- в Атырауской области – 49,
- в ВКО – 27,
- в Абайской области - 35,
- в Жамбылской области – 57,
- в ЗКО – 42,
- в Карагандинской области – 345,
- в Улытауской области - 5,
- в Костанайской области – 66,
- в Кызылординской области – 73,
- в Мангистауской области – 24,
- в Павлодарской области – 68,
- в СКО – 43,
- в Туркестанской области – 27.
Всего с момента начала пандемии в Казахстане подтверждено 1 350 180 случаев.
Напомним, в течение нескольких дней в нашей стране фиксировали свыше 3 тыс. случаев заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981008-chislo-zabolevshih-koronavirusom-snizilos-v-kazahstane/