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Коронавирус подтвердился более чем у 2400 казахстанцев за сутки

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Медработница держит в руках пробирку
Иллюстративное фото: Michael Kappeler/Picture alliance/Getty Images

За 31 июля в Казахстане выявили 2414 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 30 июля в стране зарегистрировали 2713 фактов заражения коронавирусом, тогда как за 29 июля зафиксировано 3107 случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев за последние сутки выявили в Нур-Султане. Относительно высокая заболеваемость наблюдается в Алматы и Карагандинской области.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

  • в Нур-Султане – 947;
  • в Алматы – 464;
  • в Шымкенте – 18;
  • в Акмолинской области – 101;
  • в Актюбинской области – 12;
  • в Алматинской области – 44;
  • в Жетысуской области – 42;
  • в Атырауской области – 41;
  • в ВКО – 8;
  • в Абайской области – 35;
  • в Жамбылской области – 71;
  • в ЗКО – 40;
  • в Карагандинской области – 367;
  • в Улытауской области – 17;
  • в Костанайской области – 26;
  • в Кызылординской области – 52;
  • в Мангистауской области – 18;
  • в Павлодарской области – 55;
  • в СКО – 27;
  • в Туркестанской области – 29.

Всего в стране за время эпидемии подтверждено 1 352 594 случая COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981075-koronavirus-podtverdilsya-bolee-chem-u-2400-kazahstantsev-za-sutki/

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