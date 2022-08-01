Коронавирус подтвердился более чем у 2400 казахстанцев за сутки
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За 31 июля в Казахстане выявили 2414 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что за 30 июля в стране зарегистрировали 2713 фактов заражения коронавирусом, тогда как за 29 июля зафиксировано 3107 случаев COVID-19.
Больше всего новых случаев за последние сутки выявили в Нур-Султане. Относительно высокая заболеваемость наблюдается в Алматы и Карагандинской области.
Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:
- в Нур-Султане – 947;
- в Алматы – 464;
- в Шымкенте – 18;
- в Акмолинской области – 101;
- в Актюбинской области – 12;
- в Алматинской области – 44;
- в Жетысуской области – 42;
- в Атырауской области – 41;
- в ВКО – 8;
- в Абайской области – 35;
- в Жамбылской области – 71;
- в ЗКО – 40;
- в Карагандинской области – 367;
- в Улытауской области – 17;
- в Костанайской области – 26;
- в Кызылординской области – 52;
- в Мангистауской области – 18;
- в Павлодарской области – 55;
- в СКО – 27;
- в Туркестанской области – 29.
Всего в стране за время эпидемии подтверждено 1 352 594 случая COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981075-koronavirus-podtverdilsya-bolee-chem-u-2400-kazahstantsev-za-sutki/