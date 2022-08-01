Коронавирус подтвердился более чем у 2400 казахстанцев за сутки

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За 31 июля в Казахстане выявили 2414 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 30 июля в стране зарегистрировали 2713 фактов заражения коронавирусом, тогда как за 29 июля зафиксировано 3107 случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев за последние сутки выявили в Нур-Султане. Относительно высокая заболеваемость наблюдается в Алматы и Карагандинской области.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

в Нур-Султане – 947;

в Алматы – 464;

в Шымкенте – 18;

в Акмолинской области – 101;

в Актюбинской области – 12;

в Алматинской области – 44;

в Жетысуской области – 42;

в Атырауской области – 41;

в ВКО – 8;

в Абайской области – 35;

в Жамбылской области – 71;

в ЗКО – 40;

в Карагандинской области – 367;

в Улытауской области – 17;

в Костанайской области – 26;

в Кызылординской области – 52;

в Мангистауской области – 18;

в Павлодарской области – 55;

в СКО – 27;

в Туркестанской области – 29.

Всего в стране за время эпидемии подтверждено 1 352 594 случая COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981075-koronavirus-podtverdilsya-bolee-chem-u-2400-kazahstantsev-za-sutki/