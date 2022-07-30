Более чем 3 тыс. пополнилось количество зараженных КВИ в Казахстане
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За 29 июля в Казахстане зафиксировали 3107 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Похожие показатели в стране наблюдаются уже третьи сутки подряд: 28-го числа было выявлено 3095 случаев, а 27-го – 3175.
Из последних 3107 нововыявленных зараженных их больше всего в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области. При этом есть регионы, где этот показатель не достигает и 30-ти.
Вот как выглядит ситуация в разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 932 выявленных случая;
- в Алматы – 568;
- в Шымкенте – 78;
- в Акмолинской области – 123;
- в Актюбинской области – 46;
- в Алматинской области – 132;
- в Жетысуской области – 162;
- в Атырауской области – 58;
- в ВКО – 24;
- в Абайской области – 65;
- в Жамбылской области – 101;
- в ЗКО – 110;
- в Карагандинской области – 357;
- в Улытауской области – 29;
- в Костанайской области – 63;
- в Кызылординской области – 77;
- в Мангистауской области – 41;
- в Павлодарской области – 71;
- в СКО – 43;
- в Туркестанской области – 27.
За все время эпидемии в стране подтверждено 1 347 467 случаев заражения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980953-bolee-chem-3-tys-popolnilos-chislo-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/