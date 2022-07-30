Более чем 3 тыс. пополнилось количество зараженных КВИ в Казахстане

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За 29 июля в Казахстане зафиксировали 3107 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Похожие показатели в стране наблюдаются уже третьи сутки подряд: 28-го числа было выявлено 3095 случаев, а 27-го – 3175.

Из последних 3107 нововыявленных зараженных их больше всего в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области. При этом есть регионы, где этот показатель не достигает и 30-ти.

Вот как выглядит ситуация в разрезе регионов:

в Нур-Султане – 932 выявленных случая;

выявленных случая; в Алматы – 568;

в Шымкенте – 78;

в Акмолинской области – 123;

в Актюбинской области – 46;

в Алматинской области – 132;

в Жетысуской области – 162;

в Атырауской области – 58;

в ВКО – 24;

в Абайской области – 65;

в Жамбылской области – 101;

в ЗКО – 110;

в Карагандинской области – 357;

в Улытауской области – 29;

в Костанайской области – 63;

в Кызылординской области – 77;

в Мангистауской области – 41;

в Павлодарской области – 71;

в СКО – 43;

в Туркестанской области – 27.

За все время эпидемии в стране подтверждено 1 347 467 случаев заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980953-bolee-chem-3-tys-popolnilos-chislo-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/