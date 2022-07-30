Здоровье
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Более чем 3 тыс. пополнилось количество зараженных КВИ в Казахстане

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Лаборант держит в руке пробирку
Иллюстративное фото: Daniel Karmann/Picture Alliance/Getty Images

За 29 июля в Казахстане зафиксировали 3107 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Похожие показатели в стране наблюдаются уже третьи сутки подряд: 28-го числа было выявлено 3095 случаев, а 27-го – 3175.

Из последних 3107 нововыявленных зараженных их больше всего в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области. При этом есть регионы, где этот показатель не достигает и 30-ти.

Вот как выглядит ситуация в разрезе регионов:

  • в Нур-Султане – 932 выявленных случая;
  • в Алматы – 568;
  • в Шымкенте – 78;
  • в Акмолинской области – 123;
  • в Актюбинской области – 46;
  • в Алматинской области – 132;
  • в Жетысуской области – 162;
  • в Атырауской области – 58;
  • в ВКО – 24;
  • в Абайской области – 65;
  • в Жамбылской области – 101;
  • в ЗКО – 110;
  • в Карагандинской области – 357;
  • в Улытауской области – 29;
  • в Костанайской области – 63;
  • в Кызылординской области – 77;
  • в Мангистауской области – 41;
  • в Павлодарской области – 71;
  • в СКО – 43;
  • в Туркестанской области – 27.

За все время эпидемии в стране подтверждено 1 347 467 случаев заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980953-bolee-chem-3-tys-popolnilos-chislo-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/

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