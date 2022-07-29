Более 3 тыс. новых случаев COVID-19 снова выявили в Казахстане за сутки
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За 28 июля в Казахстане выявили сразу 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что за 27 июля в стране выявили 3175 случаев заражения коронавирусом, за 26 июля - 2684 случая КВИ.
Больше всего новых случаев COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировали в Нур-Султане. Также высокая заболеваемость наблюдается в Алматы и Карагандинской области.
Ситуация с распространением КВИ за последние сутки в регионах Казахстана выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 918;
- в городе Алматы – 694;
- в городе Шымкент – 78;
- в Акмолинской области – 119;
- в Актюбинской области – 47;
- в Алматинской области – 101;
- Жетысуской области - 129;
- в Атырауской области – 76;
- в ВКО – 25;
- в Абайской области - 55;
- в Жамбылской области – 121;
- в ЗКО – 87;
- в Карагандинской области – 327;
- в Улытауской области - 35;
- в Костанайской области – 55;
- в Кызылординской области – 63;
- в Мангистауской области – 36;
- в Павлодарской области – 67;
- в СКО – 40;
- в Туркестанской области – 22.
Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 344 360 случаев КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980768-chislo-novyh-sluchaev-kvi-rezko-vyroslo-do-treh-tys-za-sutki-v-kazahstane/