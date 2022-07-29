Более 3 тыс. новых случаев COVID-19 снова выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За 28 июля в Казахстане выявили сразу 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 27 июля в стране выявили 3175 случаев заражения коронавирусом, за 26 июля - 2684 случая КВИ.

Больше всего новых случаев COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировали в Нур-Султане. Также высокая заболеваемость наблюдается в Алматы и Карагандинской области.

Ситуация с распространением КВИ за последние сутки в регионах Казахстана выглядит так:

в городе Нур-Султан – 918;

в городе Алматы – 694;

в городе Шымкент – 78;

в Акмолинской области – 119;

в Актюбинской области – 47;

в Алматинской области – 101;

Жетысуской области - 129;

в Атырауской области – 76;

в ВКО – 25;

в Абайской области - 55;

в Жамбылской области – 121;

в ЗКО – 87;

в Карагандинской области – 327;

в Улытауской области - 35;

в Костанайской области – 55;

в Кызылординской области – 63;

в Мангистауской области – 36;

в Павлодарской области – 67;

в СКО – 40;

в Туркестанской области – 22.

Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 344 360 случаев КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980768-chislo-novyh-sluchaev-kvi-rezko-vyroslo-do-treh-tys-za-sutki-v-kazahstane/