Здоровье
KZ

Более 3 тыс. новых случаев COVID-19 снова выявили в Казахстане за сутки

Опубликовано:

Люди на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За 28 июля в Казахстане выявили сразу 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 27 июля в стране выявили 3175 случаев заражения коронавирусом, за 26 июля - 2684 случая КВИ.

Больше всего новых случаев COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировали в Нур-Султане. Также высокая заболеваемость наблюдается в Алматы и Карагандинской области.

Ситуация с распространением КВИ за последние сутки в регионах Казахстана выглядит так:

  • в городе Нур-Султан – 918;
  • в городе Алматы – 694;
  • в городе Шымкент – 78;
  • в Акмолинской области – 119;
  • в Актюбинской области – 47;
  • в Алматинской области – 101;
  • Жетысуской области - 129;
  • в Атырауской области – 76;
  • в ВКО – 25;
  • в Абайской области - 55;
  • в Жамбылской области – 121;
  • в ЗКО – 87;
  • в Карагандинской области – 327;
  • в Улытауской области - 35;
  • в Костанайской области – 55;
  • в Кызылординской области – 63;
  • в Мангистауской области – 36;
  • в Павлодарской области – 67;
  • в СКО – 40;
  • в Туркестанской области – 22.

Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 344 360 случаев КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980768-chislo-novyh-sluchaev-kvi-rezko-vyroslo-do-treh-tys-za-sutki-v-kazahstane/

jitsu gif

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.