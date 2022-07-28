"Ближайшие 2 недели покажут, как быть дальше": Ажар Гиният о возможных ограничениях в работе бизнеса из-за КВИ

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В интервью NUR.KZ в рамках проекта "Завтрак с министром" глава Минздрава РК Ажар Гиният прокомментировала вопрос о том, возможно ли введение ограничительных мер в связи с наступлением новой волны коронавируса.

Министр отметила, что пока ситуация не критическая.

"Во всем мире все ограничительные меры вводились с учетом нагрузки на систему здравоохранения. Ведь в самом начале все больницы были переполнены, пациентам не хватало коек, приходилось даже подключать их к ИВЛ в коридорах, лечить на улице. Системы во многих странах просто не справлялись. Для того, чтобы прервать цепочку передачи инфекции механическим путем, пришлось вводить локдаун и всех закрывать. Сейчас всего этого, к счастью, нет", – сказала Ажар Гиният.

По ее словам, сегодня все лекарства имеются в запасе, загруженность коронавирусных коек составляет около 30%.

"Поэтому об ограничительных карантинных мерах переживать не стоит. Даже в январскую волну, когда в сутки заболевало до 16 тысяч человек, жестких ограничений не было. Пока мы наблюдаем за течением коронавируса, последствиями, нагрузкой на поликлиники, "скорую", стационары. Думаем, что до конца августа будет ясно, как будет развиваться сценарий дальше. Ситуация отслеживается ежедневно, ближайшие 2 недели покажут, как быть дальше", – добавила Ажар Гиният.

С полной версией интервью министра можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980557-blizhayshie-2-nedeli-pokazhut-kak-byt-dalshe-azhar-giniyat-o-vozmozhnyh-ogranicheniyah-v-rabote-biznesa-iz-za-kvi/