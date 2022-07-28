"Тяжелых случаев среди детей стало больше": глава Минздрава о новой волне коронавируса

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С наступлением новой волны коронавируса дети стали заболевать чаще. Как рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният в интервью NUR.KZ, сегодня больше 40% заболевших детей находятся в стационарах с тяжелыми формами КВИ.

Глава Минздрава отметила, что омикрон-штамм серьезнее всего поражает людей, которые не вакцинировались. Дети, не получившие вакцину, не исключение.

"Сейчас, когда мы привили все взрослое население, а коронавирус видоизменился и наступает снова, стали чаще заболевать дети. Сегодня в стационарах с тяжелыми формами заболевания получает лечение 41% заболевших детей. Мы же прививали детей с 12 лет, а те, что младше, не защищены. Как следствие, течение заболевания у них проходит тяжело, тяжелых случаев стало больше", – проинформировала Ажар Гиният.

Она также рассказала об опасных последствиях после перенесенного коронавируса у детей – мультивоспалительном синдроме.

"Очень много детей пострадали от мультивоспалительного синдрома: за прошедший 2020 год было зарегистрировано свыше 40 случаев, в прошлом году – около 50. Это очень опасное осложнение, которое поражает все органы, а впоследствии даже вызывает хронические заболевания.

Также была смертность среди детей: пусть небольшая, но была. Только в прошлом году мы потеряли больше 10 детей. Сейчас в реанимации с осложнениями находятся 11 детей. Все это говорит о том, что детей надо тоже защищать", – отметила министр.

По ее словам, несмотря на опасения некоторых экспертов, после прививочной кампании среди детского населения не было выявлено ни одного случая с побочными эффектами.

"Специалисты Минздрава, я в том числе, лично посещали поликлиники и опрашивали врачей. Ведь мы впервые с этим сталкиваемся – важно тщательное изучение. По словам медиков, были такие реакции, как покраснение и болезненность в месте укола, температура, но не больше", – подчеркнула Ажар Гиният.

Глава Минздрава добавила, что вакцинация детей против коронавируса – дело добровольное. Ведомство только рекомендует прививать детей, но не обязывает делать этого, оставляя выбор за родителями.

С полной версией интервью министра можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980504-tyazhelyh-sluchaev-sredi-detey-stalo-bolshe-glava-minzdrava-o-novoy-volne-koronavirusa/