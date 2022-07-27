Число заболевших COVID-19 за сутки резко возросло в Казахстане
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За 26 июля в Казахстане зарегистрировали 2684 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов картина с заболеваемостью выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 864,
- в Алматы – 505,
- в Шымкенте – 84,
- в Акмолинской области – 89,
- в Актюбинской области – 33,
- в Алматинской области – 73,
- в Жетысуской области - 74,
- в Атырауской области – 68,
- в ВКО – 20,
- в Абайской области - 43,
- в Жамбылской области – 81,
- в ЗКО – 52,
- в Карагандинской области – 379,
- в Улытауской области - 41,
- в Костанайской области – 49,
- в Кызылординской области – 102,
- в Мангистауской области – 34,
- в Павлодарской области – 49,
- в СКО – 24,
- в Туркестанской области – 20.
Всего в стране подтверждено 1 338 090 случаев заражения КВИ.
Отметим, что за 25 июля в Казахстане зарегистрировали 1859 случаев заболевания COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980340-kolichestvo-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-rezko-vozroslo-v-kazahstane/