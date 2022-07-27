Здоровье
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Число заболевших COVID-19 за сутки резко возросло в Казахстане

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Врач держит пробирки
Иллюстративное фото: sasirin pamai/Getty Images

За 26 июля в Казахстане зарегистрировали 2684 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов картина с заболеваемостью выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 864,
  • в Алматы – 505,
  • в Шымкенте – 84,
  • в Акмолинской области – 89,
  • в Актюбинской области – 33,
  • в Алматинской области – 73,
  • в Жетысуской области - 74,
  • в Атырауской области – 68,
  • в ВКО – 20,
  • в Абайской области - 43,
  • в Жамбылской области – 81,
  • в ЗКО – 52,
  • в Карагандинской области – 379,
  • в Улытауской области - 41,
  • в Костанайской области – 49,
  • в Кызылординской области – 102,
  • в Мангистауской области – 34,
  • в Павлодарской области – 49,
  • в СКО – 24,
  • в Туркестанской области – 20.

Всего в стране подтверждено 1 338 090 случаев заражения КВИ.

Отметим, что за 25 июля в Казахстане зарегистрировали 1859 случаев заболевания COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980340-kolichestvo-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-rezko-vozroslo-v-kazahstane/

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