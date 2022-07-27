Число заболевших COVID-19 за сутки резко возросло в Казахстане

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За 26 июля в Казахстане зарегистрировали 2684 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов картина с заболеваемостью выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 864,

в Алматы – 505,

в Шымкенте – 84,

в Акмолинской области – 89,

в Актюбинской области – 33,

в Алматинской области – 73,

в Жетысуской области - 74,

в Атырауской области – 68,

в ВКО – 20,

в Абайской области - 43,

в Жамбылской области – 81,

в ЗКО – 52,

в Карагандинской области – 379,

в Улытауской области - 41,

в Костанайской области – 49,

в Кызылординской области – 102,

в Мангистауской области – 34,

в Павлодарской области – 49,

в СКО – 24,

в Туркестанской области – 20.

Всего в стране подтверждено 1 338 090 случаев заражения КВИ.

Отметим, что за 25 июля в Казахстане зарегистрировали 1859 случаев заболевания COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980340-kolichestvo-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-rezko-vozroslo-v-kazahstane/