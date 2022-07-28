Отметку в 3000 пробило суточное число зараженных КВИ казахстанцев
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За среду, 27 июля, в Казахстане зарегистрировали 3175 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Межведомственной комисии по нераспространению COVID-19.
Рост заболеваемости инфекцией наблюдается в стране уже несколько недель. Для сравнения, лишь пару недель назад за сутки выявляли в районе тысячи зараженных – при том, что месяц назад этот показатель не превышал и сотни.
За минувшие же сутки, 27 июля, в стране выявили 3175 заболевших. Из них:
- в Нур-Султане – 915;
- в Алматы – 767;
- в Шымкенте – 127;
- в Акмолинской области – 104;
- в Актюбинской области – 47;
- в Алматинской области – 92;
- в Жетысуской области - 123;
- в Атырауской области – 73;
- в ВКО – 27;
- в Абайской области - 48;
- в Жамбылской области – 94;
- в ЗКО – 56;
- в Карагандинской области – 355;
- в Улытауской области - 30;
- в Костанайской области – 59;
- в Кызылординской области – 81;
- в Мангистауской области – 40;
- в Павлодарской области – 66;
- в СКО – 41;
- в Туркестанской области – 30.
Всего с начала эпидемии в стране подтверждено 1 341 265 случаев.
Все области Казахстана, а также Алматы и Шымкент сейчас находятся в "зеленой" зоне по COVID-19. Исключение – столица: сейчас она расположена в "желтой".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980549-otmetku-v-3000-probilo-sutochnoe-chislo-zarazhennyh-kvi-kazahstantsev/