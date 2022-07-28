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Отметку в 3000 пробило суточное число зараженных КВИ казахстанцев

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Медработница берет анализ
Иллюстративное фото: Julian Stratenschulte/Picture alliance/Getty Images

За среду, 27 июля, в Казахстане зарегистрировали 3175 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Межведомственной комисии по нераспространению COVID-19.

Рост заболеваемости инфекцией наблюдается в стране уже несколько недель. Для сравнения, лишь пару недель назад за сутки выявляли в районе тысячи зараженных – при том, что месяц назад этот показатель не превышал и сотни.

За минувшие же сутки, 27 июля, в стране выявили 3175 заболевших. Из них:

  • в Нур-Султане – 915;
  • в Алматы – 767;
  • в Шымкенте – 127;
  • в Акмолинской области – 104;
  • в Актюбинской области – 47;
  • в Алматинской области – 92;
  • в Жетысуской области - 123;
  • в Атырауской области – 73;
  • в ВКО – 27;
  • в Абайской области - 48;
  • в Жамбылской области – 94;
  • в ЗКО – 56;
  • в Карагандинской области – 355;
  • в Улытауской области - 30;
  • в Костанайской области – 59;
  • в Кызылординской области – 81;
  • в Мангистауской области – 40;
  • в Павлодарской области – 66;
  • в СКО – 41;
  • в Туркестанской области – 30.

Всего с начала эпидемии в стране подтверждено 1 341 265 случаев.

Все области Казахстана, а также Алматы и Шымкент сейчас находятся в "зеленой" зоне по COVID-19. Исключение – столица: сейчас она расположена в "желтой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980549-otmetku-v-3000-probilo-sutochnoe-chislo-zarazhennyh-kvi-kazahstantsev/

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