В Минздраве объяснили, почему не публикуют статистику по смертности от КВИ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК объяснила, почему Минздрав перестал публиковать статистику по умершим от коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Есмагамбетова, это связано с резким снижением смертности от КВИ.

"Почему мы перестали статистику давать по летальности от КВИ? Потому что, во-первых, у нас превалирует штамм "омикрон", который характеризуется очень низкой смертностью и легким течением болезни.

Начиная с июня у нас регистрируются единичные случаи смертности от COVID-19 – поэтому давать ежедневно, допустим, статистику "ноль-ноль-ноль", мы считаем, нет необходимости.

А если у вас возникает вопрос, какое количество больных умерло – можно в частном порядке от нас эту информацию получить", – обратилась главный санврач.

Вице-министр здравоохранения Казахстана Вячеслав Дудник сообщил, что такая статистика ведется.

"Такая статистика есть. За прошедшие шесть месяцев от КВИ в стране умерло 785 человек. Основное количество умерло в январе-феврале, когда была большая нагрузка.

В январе умерли 311 человек, в феврале – 411, в марте – 54 пациента, в апреле – 3, в мае – 3, в июне – 1, в июле – 2 человека", – сообщил он.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 июля, в Казахстане было зарегистрировано 2684 случая заболевания коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980469-v-minzdrave-obyasnili-pochemu-ne-publikuyut-statistiku-po-smertnosti-ot-kvi/