В Минздраве объяснили, почему не публикуют статистику по смертности от КВИ
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Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК объяснила, почему Минздрав перестал публиковать статистику по умершим от коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам Есмагамбетова, это связано с резким снижением смертности от КВИ.
"Почему мы перестали статистику давать по летальности от КВИ? Потому что, во-первых, у нас превалирует штамм "омикрон", который характеризуется очень низкой смертностью и легким течением болезни.
Начиная с июня у нас регистрируются единичные случаи смертности от COVID-19 – поэтому давать ежедневно, допустим, статистику "ноль-ноль-ноль", мы считаем, нет необходимости.
А если у вас возникает вопрос, какое количество больных умерло – можно в частном порядке от нас эту информацию получить", – обратилась главный санврач.
Вице-министр здравоохранения Казахстана Вячеслав Дудник сообщил, что такая статистика ведется.
"Такая статистика есть. За прошедшие шесть месяцев от КВИ в стране умерло 785 человек. Основное количество умерло в январе-феврале, когда была большая нагрузка.
В январе умерли 311 человек, в феврале – 411, в марте – 54 пациента, в апреле – 3, в мае – 3, в июне – 1, в июле – 2 человека", – сообщил он.
Напомним, за прошедшие сутки, 26 июля, в Казахстане было зарегистрировано 2684 случая заболевания коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980469-v-minzdrave-obyasnili-pochemu-ne-publikuyut-statistiku-po-smertnosti-ot-kvi/