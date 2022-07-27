Как будут бороться с поддельными паспортами вакцинации, рассказали в Минздраве

Паспорт вакцинации. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санврач республики на брифинге в СЦК рассказала, что будут делать для снижения риска фальсификации паспортов вакцинации против коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Есмагамбетова доложила, что к этому часу у Казахстана есть взаимное признание паспортов вакцинации с 35 странами.

"Что касается подложных паспортов вакцинации – в принципе мы такую статистику ежедневно не ведем: сколько выявлено, сколько привлечено к ответственности. Но мы ведем работу на системном уровне, чтобы этого не допускать", – добавила она.

Речь идет о планах по введению системы безопасности, как у банков при переводе денег с карты на карту.

"Мы планируем в информационных системах ввести дополнительные меры по аналогии с ситуацией, когда на карточки деньги переводим. Нам в этом случае приходит сообщение с кодом, чтобы подтвердить, что это мы проводим операцию. Точно такую же функцию мы планируем ввести, когда приходит человек на вакцинацию.

То есть ему будет приходить SMS-сообщение с кодом, и он будет обязан назвать этот код медработнику, чтобы его данные ввести, то есть без пациента никакие данные вводиться не будут", – пояснила она.

Наряду с этим, на сегодня налажена обратная связь с теми, кто прививается против КВИ.

"Если раньше только поздравляли с вакцинацией, то сейчас введена дополнительная опция: о том, что если человек не получал вакцину, он может обратиться по номеру 1414 или в Telegram-бот ОСМС. Тогда эти факты попадают туда, и там они начинают расследоваться.

И если они будут носить системный характер, то, естественно, встанет вопрос о передаче в соответствующие органы, так как это подлог. Если эти факты связаны будут с техническими моментами, то это уже организационные меры", – резюмировала Есмагамбетова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980496-kak-budut-borotsya-s-poddelnymi-pasportami-vaktsinatsii-rasskazali-v-minzdrave/