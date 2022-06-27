Шестой день подряд растут темпы заболеваемости КВИ в Казахстане

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За прошедшие сутки, 26 июня, в Казахстане было зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Приводит данные МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Отметим, что за 25 июня в стране выявили 66 случаев заражения COVID-19, днем ранее КВИ выявили у 57 человек. Лидером по числу зараженных является город Алматы.

На текущий момент ситуация с коронавирусом в Казахстане выглядит следующим образом:

Алматы – 52;

– Нур-Султан – 13;

Акмолинская область – 1;

Карагандинская область – 1.

Всего в Казахстане с момента начала эпидемии было подтверждено 1 306 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это же время от COVID-19 излечились 1 292 263 человека.

Стоит отметить, что заболеваемость коронавирусом в Казахстане растет уже шестой день подряд. 21 июня был зафиксирован первый за долгое время резкий рост числа заболевших.

По данным МВК, на 27 июня лечение от КВИ продолжают получать 436 человек (374 КВИ+ и 62 КВИ-), из них в стационарах находятся 64 пациента, на амбулаторном уровне 372 пациента. 3 человека, как отметили в ведомстве, находятся в тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1975781-shestoy-den-podryad-rastet-zabolevaemost-kvi-v-kazahstane/