Куда звонить, чтобы узнать о вакцинации в Алматы
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Для получения третьего компонента вакцины против коронавирусной инфекции необходимо предварительно получить информацию по наличию препарата, позвонив в Телемедицинский центр, передает NUR.KZ.
На данное время в Алматы в наличии для ревакцинации имеются вакцины Qazvac, Pfizer и Sinopharm.
В Телемедицинском центре отметили, что вакцина Pfizer имеется в некоторых поликлиниках в ограниченном количестве. Она ставится лишь беременным женщинам, детям и пожилым людям старше 60 лет.
Чтобы узнать, есть ли третий компонент Pfizer в наличии, необходимо предварительно позвонить в поликлинику по месту прикрепления или в Телемедицинский центр по номеру телефона: 8 727 3000 505 (стационарный), 1312 (мобильный).
Как сообщили в Телемедицинском центре, в наличии в поликлиниках имеется вакцина Sinopharm. Она доступна для ревакцинации в достаточном количестве.
Что касается вакцины "Спутник Лайт", то ее в наличии нет уже давно. Будет ли повторный завоз препарата, пока не известно.
Ранее врач по иммунопрофилактике Городской поликлиники №12 города Алматы Светлана Постнова рассказала, нужно ли вакцинировать детей перед началом нового учебного года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980095-kuda-zvonit-chtoby-uznat-o-vaktsinatsii-v-almaty/