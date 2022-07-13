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Суточный прирост заболевших COVID-19 увеличился до 820 человек в Казахстане

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Медработник держит в руке колбу
Иллюстративное фото: Karl-Josef Hildenbrand/Picture alliance/Getty Images

За прошедший вторник, 12 июля, в Казахстане было зарегистрировано 820 человек с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.

Вчера новые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы во всех областях Казахстана.

При этом суточный прирост заболевших КВИ увеличился больше чем на 300 человек – 11 июля в Казахстане было выявлено 482 новых случая заражения коронавирусом.

Таким образом, по данным за 12 июля эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов страны выглядит так:

  • в Нур-Султане – 180;
  • в Алматы – 280;
  • в Шымкенте – 87;
  • в Актюбинской области – 3;
  • в Алматинской области – 67;
  • в Атырауской области – 17;
  • в Восточно-Казахстанской области – 12;
  • в Жамбылской области – 35;
  • в Западно-Казахстанской области – 7;
  • в Карагандинской области – 56;
  • в Костанайской области – 9;
  • в Кызылординской области – 19;
  • в Мангистауской области – 10;
  • в Павлодарской области – 8;
  • в Северо-Казахстанской области – 9;
  • в Туркестанской области – 13.

Всего в стране на данный момент подтверждено 1 311 190 случаев инфицирования КВИ.

Напомним, что согласно матрице оценки эпидситуации по коронавирусу в регионах Казахстана город Алматы приближается к "красной" зоне.

Вчера акимат города опубликовал сообщение, в котором порекомендовал алматинцам снова носить защитные маски в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978165-sutochnyy-prirost-zabolevshih-covid-19-uvelichilsya-do-820-chelovek-v-kazahstane/

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