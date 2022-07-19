Еще 1450 случаев заражения COVID-19 выявили в Казахстане
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По данным за прошедший понедельник, 18 июля, в Казахстане было зарегистрировано 1450 новых пациентов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.
В разрезе регионов Казахстана эпидемиологическая ситуация выглядит так:
- в Нур-Султане – 502 новых случая заболевания КВИ;
- в Алматы – 589;
- в Шымкенте – 31;
- в Акмолинской области – 24;
- в Актюбинской области – 4;
- в Алматинской области – 69;
- в Жетысуской области – 43;
- в Атырауской области – 32;
- в Восточно-Казахстанской области – 6;
- в Абайской области – 2;
- в Жамбылской области – 51;
- в Западно-Казахстанской области – 5;
- в Карагандинской области – 40;
- в Улытауской области – 13;
- в Костанайской области – 2;
- в Кызылординской области – 13;
- в Мангистауской области – 6;
- в Павлодарской области – 11;
- в Северо-Казахстанской области – 2;
- в Туркестанской области – 5.
Всего по стране на сегодняшний день подтверждено 1 319 494 случая инфицирования COVID-19.
Напомним, что до этого в воскресенье, 17 июля, в Казахстане было зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а за субботу, 16 июля, – 1546 новых случаев.
Кроме того, по данным МВК, по состоянию на 19 июля лечение от КВИ в стране продолжают получать 9 737 человек (из них 9 633 КВИ+ и 104 КВИ-).
В стационарах находится 962 пациент, на амбулаторном уровне – 8 775 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 20 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациент;
- на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979078-esche-1450-sluchaev-zarazheniya-covid-19-vyyavili-v-kazahstane/