Еще 1450 случаев заражения COVID-19 выявили в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По данным за прошедший понедельник, 18 июля, в Казахстане было зарегистрировано 1450 новых пациентов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.

В разрезе регионов Казахстана эпидемиологическая ситуация выглядит так:

в Нур-Султане – 502 новых случая заболевания КВИ;

в Алматы – 589;

в Шымкенте – 31;

в Акмолинской области – 24;

в Актюбинской области – 4;

в Алматинской области – 69;

в Жетысуской области – 43;

в Атырауской области – 32;

в Восточно-Казахстанской области – 6;

в Абайской области – 2;

в Жамбылской области – 51;

в Западно-Казахстанской области – 5;

в Карагандинской области – 40;

в Улытауской области – 13;

в Костанайской области – 2;

в Кызылординской области – 13;

в Мангистауской области – 6;

в Павлодарской области – 11;

в Северо-Казахстанской области – 2;

в Туркестанской области – 5.

Всего по стране на сегодняшний день подтверждено 1 319 494 случая инфицирования COVID-19.

Напомним, что до этого в воскресенье, 17 июля, в Казахстане было зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а за субботу, 16 июля, – 1546 новых случаев.

Кроме того, по данным МВК, по состоянию на 19 июля лечение от КВИ в стране продолжают получать 9 737 человек (из них 9 633 КВИ+ и 104 КВИ-).

В стационарах находится 962 пациент, на амбулаторном уровне – 8 775 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 20 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациент;

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979078-esche-1450-sluchaev-zarazheniya-covid-19-vyyavili-v-kazahstane/