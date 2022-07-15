Весь Казахстан "зеленый": почему Алматы больше не в "желтой" зоне, объяснили в Минздраве

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На брифинге в СЦК министр здравоохранения показала, в каких зонах на сегодня находятся регионы Казахстана. Из-за изменения матрицы, по которой определяется "зеленая", "желтая" или "красная" зоны, вся страна теперь находится в "зеленой" зоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно представленному министром Ажар Гиният слайду, Алматы вернулся в "зеленую" зону, поскольку с 15 июля для введения карантинных мер считают не число заболевших, а число госпитализированных.

Таким образом, весь Казахстан сейчас находится в "зеленой" зоне.

"На сегодня в Алматы находятся в стационаре 162 человека, это говорит о том, что у нас достаточное еще количество инфекционных коек, мы справляемся, нагрузки нет.

Поэтому по матрице Алматы находится в "зеленой" зоне. Чтобы перейти в "желтую зону", должно быть до 5000 больных в стационарах и показатель R больше 1, либо от 5000 до 10 000 человек в стационарах, но число R (коэффициент распространенности) меньше 1", - сообщила министр.

Новая матрица деления на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны в Казахстане вводится с 15 июля.

Матрица. Фото: Министерство здравоохранения РК

Напомним, что до введения новой методики распределения регионов в матрице эпидситуации Алматы находился в "желтой" зоне по КВИ. Город попал туда 4 июля после вспышки заболеваемости COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978688-ves-kazahstan-zelenyy-pochemu-almaty-bolshe-ne-v-zheltoy-zone-obyasnili-v-minzdrave/