Коронавирус выявили за сутки почти у 1500 казахстанцев
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За прошедшие сутки, 17 июля, в Казахстане было зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.
В разрезе регионов ситуация с заболеваемостью на 17 июля выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 493;
- в Алматы – 573;
- в Шымкенте – 66;
- в Акмолинской области – 30;
- в Актюбинской области – 6;
- в Алматинской области – 91;
- в Атырауской области – 30;
- в ВКО – 8;
- в Жамбылской области – 59;
- в ЗКО – 19;
- в Карагандинской области – 33;
- в Костанайской области – 6;
- в Кызылординской области – 22;
- в Мангистауской области – 6;
- в Павлодарской области – 10;
- в СКО – 5;
- в Туркестанской области – 20.
Всего с момента начала эпидемии в стране подтверждено 1 318 044 случая COVID-19.
Согласно последним данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации, все регионы Казахстана на 18 июля находятся в "зеленой" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. Наиболее близко к "желтой" зоне находится столица.
Напомним, накануне в Казахстане выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения КВИ, за день до этого – 1470.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978901-koronavirus-vyyavili-za-sutki-pochti-u-1500-kazahstantsev/