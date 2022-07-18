Здоровье
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Коронавирус выявили за сутки почти у 1500 казахстанцев

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Лаборант держит в руке специальный прибор
Иллюстративное фото: Loic Venance/AFP/Getty Images

За прошедшие сутки, 17 июля, в Казахстане было зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.

В разрезе регионов ситуация с заболеваемостью на 17 июля выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 493;
  • в Алматы – 573;
  • в Шымкенте – 66;
  • в Акмолинской области – 30;
  • в Актюбинской области – 6;
  • в Алматинской области – 91;
  • в Атырауской области – 30;
  • в ВКО – 8;
  • в Жамбылской области – 59;
  • в ЗКО – 19;
  • в Карагандинской области – 33;
  • в Костанайской области – 6;
  • в Кызылординской области – 22;
  • в Мангистауской области – 6;
  • в Павлодарской области – 10;
  • в СКО – 5;
  • в Туркестанской области – 20.

Всего с момента начала эпидемии в стране подтверждено 1 318 044 случая COVID-19.

Согласно последним данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации, все регионы Казахстана на 18 июля находятся в "зеленой" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. Наиболее близко к "желтой" зоне находится столица.

Напомним, накануне в Казахстане выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения КВИ, за день до этого – 1470.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978901-koronavirus-vyyavili-za-sutki-pochti-u-1500-kazahstantsev/

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