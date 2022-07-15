Новый прогноз по коронавирусу на 3 месяца в Казахстане озвучили в Минздраве

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На брифинге в СЦК министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала об обновленном прогнозе министерства по коронавирусу – прирост заболеваемости в Казахстане ожидается в августе, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила министр Гиният, Минздрав ежемесячно обновляет прогноз по COVID-19 – его составляют на три последующих месяца.

"При пессимистичном сценарии максимальное число зарегистрированных случаев ожидаются до 4000 больных в сутки. При реалистичном – до 2500 больных в сутки. При оптимистичном – до 1000 случаев в сутки.

Заболеваемость будет расти в течение августа, снижение ожидается в сентябре и в конце августа", – сообщила министр.

Сегодня в Минздраве заявили также о росте заболеваемости коронавирусом – за неделю прирост больных увеличился до 1300 больных в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978676-novyy-prognoz-po-koronavirusu-na-3-mesyatsa-v-kazahstane-ozvuchili-v-minzdrave/