Нур-Султан приблизился к "желтой" зоне по КВИ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Опубликована матрица оценки эпидситуации в Казахстане, по данным которой столица приблизилась к "желтой" зоне. Об этом свидетельствуют данные из официального Telegram-канала МВК по нераспространению COVID-19.

На сегодняшний день, согласно обновленной матрице оценки эпидситуации, все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.

Тем не менее ближе всех к "желтой" зоне оказался город Нур-Султан. Он находится на самой границе "зеленой" зоны. Остальные регионы пока располагаются ближе к центру "зеленой" зоны.

Сегодня в столице было зарегистрировано 423 новых случая заражения коронавирусом, а в целом по Казахстану – 1470 случаев.

Напомним, что вчера матрица оценки эпидситуации в Казахстане была актуализирована. Теперь показатель для деления на зоны по КВИ изменили с количества заболевших за сутки на суточный показатель госпитализированных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978796-nur-sultan-priblizilsya-k-zheltoy-zone-po-kvi/