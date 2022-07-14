Возобновить ревакцинацию от коронавируса в Казахстане поручил Токаев

Вакцина Comirnaty от BioNTech/Pfizer. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил возобновить ревакцинацию против коронавируса из-за осложнившейся эпидситуации в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что, по данным ВОЗ, число людей, инфицированных коронавирусом, увеличивается. За последние две недели число больных увеличилось на 30 процентов.

"Ситуация в нашей стране осложнилась. Алматы может вернуться в красную зону. Основная причина в том, что жители и врачи не соблюдают меры безопасности.

Необходимо усилить работу межведомственной комиссии. Также необходимо возобновить кампанию по ревакцинации. В этой работе не должно быть преувеличений – нужно учитывать интересы малого и среднего бизнеса", – заявил президент.

Кроме того, на заседании Касым-Жомарт токаев отметил, что система медстрахования не оказалась полезной, и не дала конкретных результатов.

В целом глава государства оценил работу правительства Казахстана как среднюю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978417-vozobnovit-revaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-v-kazahstane-poruchil-tokaev/