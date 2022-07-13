Глава ВОЗ призвал вернуть масочный режим

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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны мира вернуться к масочному режиму на фоне растущего числа смертей от COVID-19.

Слова генерального директора ВОЗ приводит портал SkyNews. Отмечается, что многие страны уже отказались от ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Глава ВОЗ считает, что пандемия COVID-19 еще не закончилась.

"Я обеспокоен тем, что число случаев заражения COVID-19 продолжает расти. Новая вспышка инфекции оказывает дополнительное давление на и без того загруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Помимо этого, я обеспокоен возросшим количеством смертельных случаев", - заявил доктор Тедрос.

Напомним, что жителям Алматы в городском акимате рекомендовали снова носить защитные маски в закрытых помещениях и общественном транспорте из-за эпидситуации.

Согласно последним данным, суточный прирост заболевших COVID-19 увеличился до 820 человек в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978325-glava-voz-prizval-vernut-masochnyy-rezhim/