Токаев оценил работу правительства Казахстана как среднюю

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства оценил эффективность работы кабинета министров, передает корреспондент NUR.KZ.

"В целом работу правительства можно оценить как среднюю. Правительство пытается проявить настойчивость. Но на современном этапе расслабляться нельзя.

Необходимо максимально усилить темп работы. Нужно использовать новые методы. Правительство должно быть не только штабом оперативного реагирования, но и главным государственным учреждением, которое предлагает и проводит конкретные реформы.

К осени, возможно, придется принимать кадровые решения. Понятно, что в условиях особого кризиса это крайне необходимо", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что сегодня на заседании Токаев объявил выговоры министрам сельского хозяйства и торговли и интеграции из-за ситуации с сахаром в стране; министру цифрового развития из-за цифровизации, а также министру экологии из-за предложения по отстрелу сайгаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978434-tokaev-otsenil-rabotu-pravitelstva-kazahstana-kak-srednyuyu/