Токаев: Система медстрахования не оказалась полезной, конкретных результатов нет

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании кабмина о неэффективности существующей системы медстрахования, передает корреспондент NUR.KZ.

"По сравнению с развитыми странами, в частности со странами ОЭСР, у нас ситуация намного хуже по смертности от хронических заболеваний. Она у нас очень высокая.

Несмотря на увеличение объема финансирования медицины, не находят решения проблемы, накопившиеся в этой сфере.

Система медстрахования не оказалась полезной, конкретных результатов нет. Более 3 млн человек оказались за бортом медстрахования, из-за этого они не могут получить в полном объеме медпомощь.

Правительству совместно с Агентством стратегического планирования и реформ необходимо внести предложения по развитию медицинской сферы", - поручил глава государства.

Напомним, что в ходе заседания Токаев поручил возобновить ревакцинацию от КВИ в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978440-tokaev-sistema-medstrahovaniya-ne-okazalas-poleznoy-konkretnyh-rezultatov-net/