Число заражений коронавирусом вновь выросло в Казахстане
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За минувшие сутки, 9 июля, в Казахстане коронавирус подтвердился сразу у 477 человек. Актуальную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов ситуация с КВИ выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 120,
- в Алматы – 165,
- в Шымкент – 44,
- в Акмолинской области – 14,
- в Актюбинской области – 0,
- в Алматинской области – 40,
- в Атырауской области – 0,
- в ВКО – 1,
- в Жамбылской области – 17,
- в ЗКО – 4,
- в Карагандинской области – 34,
- в Костанайской области – 7,
- в Кызылординской области – 9,
- в Мангистауской области – 5,
- в Павлодарской области – 5,
- в СКО – 5,
- в Туркестанской области – 7.
Всего в стране подтверждено 1 309 434 случая.
Напомним, что 8 июля коронавирус подтвердился сразу у 416 человек в Казахстане. За сутки 7 июля в стране выявили 334 человека с КВИ.
Отметим, Алматы в начале июля перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977736-chislo-zarazheniy-koronavirusom-vnov-vyroslo-v-kazahstane/