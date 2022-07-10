Здоровье
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Число заражений коронавирусом вновь выросло в Казахстане

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Люди в масках идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За минувшие сутки, 9 июля, в Казахстане коронавирус подтвердился сразу у 477 человек. Актуальную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов ситуация с КВИ выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 120,
  • в Алматы – 165,
  • в Шымкент – 44,
  • в Акмолинской области – 14,
  • в Актюбинской области – 0,
  • в Алматинской области – 40,
  • в Атырауской области – 0,
  • в ВКО – 1,
  • в Жамбылской области – 17,
  • в ЗКО – 4,
  • в Карагандинской области – 34,
  • в Костанайской области – 7,
  • в Кызылординской области – 9,
  • в Мангистауской области – 5,
  • в Павлодарской области – 5,
  • в СКО – 5,
  • в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 1 309 434 случая.

Напомним, что 8 июля коронавирус подтвердился сразу у 416 человек в Казахстане. За сутки 7 июля в стране выявили 334 человека с КВИ.

Отметим, Алматы в начале июля перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977736-chislo-zarazheniy-koronavirusom-vnov-vyroslo-v-kazahstane/

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