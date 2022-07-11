Коронавирус выявили более чем у 450 казахстанцев за сутки
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За 10 июля на территории Казахстана выявили 454 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения.
Отметим, что в последние дни в стране продолжается тенденция роста числа заболевших COVID-19. Так, за 9 июля в Казахстане зарегистрировали 477 случаев КВИ, за 8 июля – 416 случаев, за 7 июля – 334 случая.
За прошедшие 24 часа больше всего заразившихся выявили в Алматы.
Ситуация с распространением COVID-19 в регионах страны выглядит так:
- в Нур-Султане – 118;
- в Алматы – 200;
- в Шымкенте – 23;
- в Акмолинской области – 7;
- в Алматинской области – 30;
- в Атырауской области – 16;
- в ВКО – 3;
- в Жамбылской области – 17;
- в ЗКО – 1;
- в Карагандинской области – 11;
- в Костанайской области – 3;
- в Кызылординской области – 12;
- в Мангистауской области – 2;
- в Павлодарской области – 5;
- в СКО – 3;
- в Туркестанской области – 3.
Всего за период пандемии в стране подтверждено 1 309 888 случаев COVID-19.
Кроме того, отмечается, что сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 2 837 человек, среди которых 2777 – ПЦР-положительные, еще 60 – ПЦР-отрицательные.
Из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 2 546 пациентов. 14 человек из числа заразившихся пребывают в тяжелом состоянии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977794-koronavirus-vyyavili-bolee-chem-u-450-kazahstantsev-za-sutki/