Здоровье
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Коронавирус выявили более чем у 450 казахстанцев за сутки

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Мужчина в кепке и маске
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За 10 июля на территории Казахстана выявили 454 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Отметим, что в последние дни в стране продолжается тенденция роста числа заболевших COVID-19. Так, за 9 июля в Казахстане зарегистрировали 477 случаев КВИ, за 8 июля – 416 случаев, за 7 июля – 334 случая.

За прошедшие 24 часа больше всего заразившихся выявили в Алматы.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах страны выглядит так:

  • в Нур-Султане – 118;
  • в Алматы – 200;
  • в Шымкенте – 23;
  • в Акмолинской области – 7;
  • в Алматинской области – 30;
  • в Атырауской области – 16;
  • в ВКО – 3;
  • в Жамбылской области – 17;
  • в ЗКО – 1;
  • в Карагандинской области – 11;
  • в Костанайской области – 3;
  • в Кызылординской области – 12;
  • в Мангистауской области – 2;
  • в Павлодарской области – 5;
  • в СКО – 3;
  • в Туркестанской области – 3.

Всего за период пандемии в стране подтверждено 1 309 888 случаев COVID-19.

Кроме того, отмечается, что сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 2 837 человек, среди которых 2777 – ПЦР-положительные, еще 60 – ПЦР-отрицательные.

Из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 2 546 пациентов. 14 человек из числа заразившихся пребывают в тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977794-koronavirus-vyyavili-bolee-chem-u-450-kazahstantsev-za-sutki/

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