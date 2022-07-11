Коронавирус выявили более чем у 450 казахстанцев за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За 10 июля на территории Казахстана выявили 454 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Отметим, что в последние дни в стране продолжается тенденция роста числа заболевших COVID-19. Так, за 9 июля в Казахстане зарегистрировали 477 случаев КВИ, за 8 июля – 416 случаев, за 7 июля – 334 случая.

За прошедшие 24 часа больше всего заразившихся выявили в Алматы.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах страны выглядит так:

в Нур-Султане – 118;

в Алматы – 200;

в Шымкенте – 23;

в Акмолинской области – 7;

в Алматинской области – 30;

в Атырауской области – 16;

в ВКО – 3;

в Жамбылской области – 17;

в ЗКО – 1;

в Карагандинской области – 11;

в Костанайской области – 3;

в Кызылординской области – 12;

в Мангистауской области – 2;

в Павлодарской области – 5;

в СКО – 3;

в Туркестанской области – 3.

Всего за период пандемии в стране подтверждено 1 309 888 случаев COVID-19.

Кроме того, отмечается, что сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 2 837 человек, среди которых 2777 – ПЦР-положительные, еще 60 – ПЦР-отрицательные.

Из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 2 546 пациентов. 14 человек из числа заразившихся пребывают в тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977794-koronavirus-vyyavili-bolee-chem-u-450-kazahstantsev-za-sutki/