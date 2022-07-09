Число случаев коронавируса резко выросло в Казахстане
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За минувшие сутки, 8 июля, в Казахстане коронавирус подтвердился сразу у 416 человек. Обновленную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
- в городе Нур-Султан – 105,
- в городе Алматы – 119,
- в городе Шымкент – 29,
- в Акмолинской области – 6,
- в Актюбинской области – 3,
- в Алматинской области – 42,
- в Атырауской области – 12,
- в ВКО – 5,
- в Жамбылской области – 29,
- в ЗКО – 1,
- в Карагандинской области – 39,
- в Костанайской области – 3,
- в Кызылординской области – 5,
- в Мангистауской области – 3,
- в Павлодарской области – 5,
- в СКО – 7,
- в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 308 957 случаев.
Напомним, в Казахстане в последнее время отмечается рост количества случаев заболевания COVID-19. За сутки 7 июля в стране выявили 334 человека с КВИ, а за 5 июля зарегистрировали сразу 360 заболевших.
Алматы в начале июля перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977661-chislo-sluchaev-koronavirusa-rezko-vyroslo-v-kazahstane/