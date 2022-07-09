Здоровье
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Число случаев коронавируса резко выросло в Казахстане

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Парень стоит на улице в маске
Иллюстративное фото: pexels.com

За минувшие сутки, 8 июля, в Казахстане коронавирус подтвердился сразу у 416 человек. Обновленную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

  • в городе Нур-Султан – 105,
  • в городе Алматы – 119,
  • в городе Шымкент – 29,
  • в Акмолинской области – 6,
  • в Актюбинской области – 3,
  • в Алматинской области – 42,
  • в Атырауской области – 12,
  • в ВКО – 5,
  • в Жамбылской области – 29,
  • в ЗКО – 1,
  • в Карагандинской области – 39,
  • в Костанайской области – 3,
  • в Кызылординской области – 5,
  • в Мангистауской области – 3,
  • в Павлодарской области – 5,
  • в СКО – 7,
  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 308 957 случаев.

Напомним, в Казахстане в последнее время отмечается рост количества случаев заболевания COVID-19. За сутки 7 июля в стране выявили 334 человека с КВИ, а за 5 июля зарегистрировали сразу 360 заболевших.

Алматы в начале июля перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977661-chislo-sluchaev-koronavirusa-rezko-vyroslo-v-kazahstane/

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