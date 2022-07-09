Число случаев коронавируса резко выросло в Казахстане

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За минувшие сутки, 8 июля, в Казахстане коронавирус подтвердился сразу у 416 человек. Обновленную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 105,

в городе Алматы – 119,

в городе Шымкент – 29,

в Акмолинской области – 6,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 42,

в Атырауской области – 12,

в ВКО – 5,

в Жамбылской области – 29,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 39,

в Костанайской области – 3,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 7,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 308 957 случаев.

Напомним, в Казахстане в последнее время отмечается рост количества случаев заболевания COVID-19. За сутки 7 июля в стране выявили 334 человека с КВИ, а за 5 июля зарегистрировали сразу 360 заболевших.

Алматы в начале июля перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977661-chislo-sluchaev-koronavirusa-rezko-vyroslo-v-kazahstane/