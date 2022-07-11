В какой лаборатории Казахстана дешевле сдать ПЦР-тест на коронавирус

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Диагностика коронавируса методом ПЦР значительно подешевела в Казахстане по сравнению с началом пандемии. Журналисты NUR.KZ ознакомились с актуальными ценами в крупных казахстанских лабораториях и узнали, где дешевле сдать анализы на COVID-19.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) – наиболее распространенный способ узнать, есть ли в организме человека коронавирус или нет.

Это достаточно сложная и дорогостоящая процедура. И несмотря на то, что в некоторых случаях можно пройти диагностику бесплатно, многим из казахстанцев приходится самим за нее платить.

В Казахстане есть несколько крупных медицинских организаций, где можно сдать ПЦР-тест на COVID-19. Их филиалы находятся в разных городах страны. И цены в них также различаются.

Мы рассмотрели общую стоимость анализа для взрослого человека, включающую забор биоматериала, в пяти лабораториях Казахстана. В результате, каждой из организаций было присвоено свое место в рейтинге.

С ценами мы знакомились 8 июля 2022 года на официальных сайтах лабораторий.

1. Сеть клинико-диагностических лабораторий "ОЛИМП" – 3 960 тенге

Процедурные кабинеты данной сети располагаются в 14 областях и во всех мегаполисах страны.

Стоимость анализа во всех лабораториях, где его делают, составляет 3 260 тенге, но также нужно заплатить за забор биоматериала 700 тенге.

Для информации, не вошедшей в рейтинг: ускоренный тест стоит 7 600 тенге, а ускоренный в вечернее время – 9 600 тенге, без учета взятия соскоба.

2. Национальный центр экспертизы (НЦЭ) – 4 000 тенге

Сдать ПЦР-тест на коронавирус можно в одном из филиалов этого государственного предприятия, находящихся в 17 казахстанских городах.

Цена теста везде одинаковая – 4 000 тенге. Сюда же входит стоимость услуги медсестры по забору материала.

В этой и последующих двух лабораториях информации о стоимости ускорения анализов нет.

3. Сеть медицинских лабораторий SAPA – 4 000 тенге

Второе место вместе с НЦЭ делит данная лаборатория, филиалы которой располагаются в семи городах Казахстана.

Стоимость ПЦР-теста на коронавирус здесь также составляет 4 000 тенге, включая забор биоматериала.

4. Сеть лабораторий Invitro – 6 590 тенге

Лаборатории данной компании представлены в разных городах Казахстана, России и Беларуси.

Стоимость ПЦР-теста на COVID-19 для пациентов из Алматы составляет 5 900 тенге. За взятие соскоба нужно доплатить еще 690 тенге.

5. Сеть клинико-диагностических лабораторий Invivo – 7 500 тенге

Записаться на сдачу ПЦР-анализа в один из пунктов этой лаборатории могут жители более 50 городов Казахстана.

Стоимость диагностики для Алматы составляет 6 500 тенге, а забора биоматериала – дополнительно 1 000 тенге.

Ускоренный тест стоит 29 000 тенге, а для детей – 3 500 тенге без учета взятия соскоба.

Инфографика: NUR.KZ

Еще ряд клиник в разных городах страны также проводит данное исследование. Стоимость анализа может различаться в зависимости от расположения филиала.

Отметим, что по сравнению с рейтингом лабораторий, который мы проводили в мае 2020 года, то есть в начале пандемии коронавируса, цены ПЦР-теста снизились в несколько раз. Тогда они составляли от 12 000 до 19 050 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1977617-v-kakoy-laboratorii-kazahstana-deshevle-sdat-ptsr-test-na-koronavirus/