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Нур-Султан остается в "зеленой" зоне по коронавирусу. Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана по состоянию на 9 июля 2022 года опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В "красной" зоне пока нет ни одного региона. В "желтой" зоне - Алматы.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Напомним, за сутки, 8 июля, в Казахстане выявили 416 случаев коронавируса, из них в Нур-Султане - 105. При этом антилидером по числу заболевших оказался Алматы, где заболевание подтвердилось у 119 человек.

Южная столица перешла в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19 в начале июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977702-nur-sultan-ostaetsya-v-zelenoy-zone-po-koronavirusu/