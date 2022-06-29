Более сотни случаев заражения COVID-19 выявили за сутки среди казахстанцев

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По данным за 28 июня в Казахстане было зарегистрировано 110 новых инфицированных КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В последний раз подобный показатель был зафиксирован 11 марта – в этот день за сутки в стране выявили 124 случая заражения инфекцией.

Что касается случаев, выявленных за минувшие сутки (28 июня), – в разрезе регионов они распределились следующим образом:

в Нур-Султане – 29 подтвержденных случаев заражения;

– 29 подтвержденных случаев заражения; в Алматы – 56;

– 56; в Шымкенте – 7;

в Акмолинской области – 2;

в Алматинской области – 1;

в Атырауской области – 2;

в Жамбылской области – 4;

в Карагандинской области – 6;

в Павлодарской области – 1;

в Северо-Казахстанской области – 2.

Всего же с момента объявления в Казахстане эпидемии коронавируса был подтвержден 1 306 471 случай заражения.

Отметим, что заболеваемость КВИ начала расти с прошлой недели. Так, в прошлый вторник, 21 июня, было зарегистрировано 32 новых случая заражения КВИ. Прежде долгое время этот показатель не превышал 20-ти.

По данным с официального сайта Министерства здравоохранения, на 29 июня лечение от КВИ продолжают получать 528 человек, из них в стационарах находится 93 пациента, а на амбулаторном лечении – 435 пациентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976126-bolee-sotni-sluchaev-zarazheniya-covid-19-vyyavili-za-sutki-sredi-kazahstantsev/