Более сотни случаев заражения COVID-19 выявили за сутки среди казахстанцев
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По данным за 28 июня в Казахстане было зарегистрировано 110 новых инфицированных КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
В последний раз подобный показатель был зафиксирован 11 марта – в этот день за сутки в стране выявили 124 случая заражения инфекцией.
Что касается случаев, выявленных за минувшие сутки (28 июня), – в разрезе регионов они распределились следующим образом:
- в Нур-Султане – 29 подтвержденных случаев заражения;
- в Алматы – 56;
- в Шымкенте – 7;
- в Акмолинской области – 2;
- в Алматинской области – 1;
- в Атырауской области – 2;
- в Жамбылской области – 4;
- в Карагандинской области – 6;
- в Павлодарской области – 1;
- в Северо-Казахстанской области – 2.
Всего же с момента объявления в Казахстане эпидемии коронавируса был подтвержден 1 306 471 случай заражения.
Отметим, что заболеваемость КВИ начала расти с прошлой недели. Так, в прошлый вторник, 21 июня, было зарегистрировано 32 новых случая заражения КВИ. Прежде долгое время этот показатель не превышал 20-ти.
По данным с официального сайта Министерства здравоохранения, на 29 июня лечение от КВИ продолжают получать 528 человек, из них в стационарах находится 93 пациента, а на амбулаторном лечении – 435 пациентов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976126-bolee-sotni-sluchaev-zarazheniya-covid-19-vyyavili-za-sutki-sredi-kazahstantsev/