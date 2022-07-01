До 189 выросло число зараженных КВИ в Казахстане, выявляемых за сутки
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По данным за четверг, 30 июня, в Казахстане зарегистрировали 189 пациентов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.
Всего за прошедшие сутки новые случаи инфицирования коронавирусом были выявлены в 10 регионах республики:
- в Нур-Султане – 55;
- в Алматы – 98;
- в Шымкенте – 8;
- в Акмолинской области – 1;
- в Алматинской области – 8;
- в Атырауской области – 5;
- в Восточно-Казахстанской области – 3;
- в Жамбылской области – 5;
- в Карагандинской области – 5;
- в Северно-Казахстанской области – 1.
Всего в Казахстане за время эпидемии коронавируса было подтверждено 1 306 797 случаев инфицирования COVID-19.
Напомним, что 28 июня среди казахстанцев выявили 110 случаев заражения COVID-19. На следующий день, 29 июня, это число выросло до 137 случаев.
Вчера вице-премьер-министр по социальным вопросам Ералы Тугжанов в кулуарах парламента высказался о возможности возвращения масочного режима в Казахстане.
Позже санврачи назвали причину вспышки заболеваемости COVID-19 в Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976509-do-189-vyroslo-chislo-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-vyyavlyaemyh-za-sutki/