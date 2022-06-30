Масочный режим могут вернуть в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Ералы Тугжанов в кулуарах парламента высказался о возможности введения в стране карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Пока критической ситуации нет. Но масочный режим могут вернуть в случае активизации и роста (количества - прим.ред.) больных", - сказал Тугжанов.

Он напомнил, что такие решения принимаются Межведомственной комиссией по нераспространению COVID-19.

"Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть. Вопросы усиления карантинных мер мы выносим на заседания МВК. Не только по маскам, в целом, по мерам карантинным", - резюмировал он.

Вице-премьер напомнил казахстанцам о важности вакцинации против коронавируса.

Отметим, накануне главный санврач страны Айжан Есмагамбетова, комментируя ухудшение эпидситуации, отмечала, что о введении ограничительных мер пока речи нет.

Между тем заболеваемость КВИ в стране растет - сегодня суточный прирост увеличился до 137 случаев, накануне сообщалось о 110 новых случаях заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976348-masochnyy-rezhim-mogut-vernut-v-kazahstane/