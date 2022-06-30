Причину вспышки заболеваемости COVID-19 в Алматы назвали санврачи

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы с каждым днем растет количество заболевших COVID-19. За последние сутки было зафиксировано 77 случаев. Причиной вспышки послужило распространение одного из штаммов коронавируса, об этом сообщается на официальном сайте Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города.

Как сообщили в ДСЭК, причиной вспышки в городе коронавируса послужил тип вируса стелс-омикрон.

"23 июня в лабораторию было доставлено 74 пробы с положительным результатом ПЦР, исследования 58 проб показали вероятность стелс-мутации, 16 проб – омикрон-мутации. Эти результаты показали, что причиной вспышки COVID-19, которая происходит сегодня, является тип вируса стелс-омикрон", – говорится в сообщении ДСЭК.

Как отметили в департаменте, на сегодняшний день в матрице оценки эпидситуации Минздрава Алматы пока находится в "зеленой" зоне. На 29 июня всего зарегистрировано 497 заболевших COVID-19.

"Это говорит о том, что те, кто не получил вакцинацию и ревакцинацию, заражаются стелс-омикроном. Также заразиться могут те, кто получил вакцину более года назад. Стелс-омикрон обладает высокой способностью разрушать ослабленный иммунитет и проникать в организм", – заявили в ДСЭК.

В Департаменте санэпидконтроля города отметили, что, если рост заболеваемости COVID-19 продолжится нынешними темпами, то Алматы скоро перейдет в "желтую" зону.

"В целях предупреждения и пресечения этой ситуации необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию жителей города, особенно тех, кто вообще не получил вакцину", – призвали в ДСЭК.

Там отметили, что город обеспечен достаточным количеством вакцин для проведения вакцинации.

Напомним, за минувшие сутки, 29 июня, в стране зарегистрировали 137 новых случаев заражения, накануне сообщалось о 110 новых случаях.

Сегодня вице-премьер-министр по социальным вопросам Ералы Тугжанов в кулуарах парламента заявил, что в Казахстане могут вернуть масочный режим, если рост заболеваемости про стране продолжится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976465-prichinu-vspyshki-zabolevaemosti-covid-19-v-almaty-nazvali-sanvrachi/