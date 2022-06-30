Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане вырос до 137 случаев
Опубликовано:
В Казахстане продолжает расти число новых зараженных КВИ - за минувшие сутки, 29 июня, в стране зарегистрировали 137 новых случаев заражения, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Согласно обновленным данным, новые случаи заражения коронавирусом за ушедшие сутки были зарегистрированы в следующих регионах:
- в Нур-Султане – 26,
- в Алматы – 77,
- в Шымкенте – 6,
- в Акмолинской области – 4,
- в Алматинской области – 5,
- в Атырауской области – 4,
- в Жамбылской области – 1,
- в Карагандинской области – 9,
- в Кызылординской области – 1,
- в Мангистауской области – 1,
- в Павлодарской области – 2,
- в Туркестанской области – 1.
За все время пандемии в Казахстане выявили 1 306 608 случаев заражения КВИ. ⠀
Напомним, накануне суточный прирост составил 110 случаев, а несколькими днями ранее, 26 июня, в стране зафиксировали 67 новых случаев заражения.
Отметим, резкий рост заболеваемости КВИ в Казахстане начался с 21 июня. Вчера главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова, комментируя ухудшение эпидситуации, отметила, что о введении карантинных ограничений речи пока нет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976317-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-vyros-do-137-sluchaev/