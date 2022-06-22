Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане вырос до 32 случаев
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За 21 июня текущего года в Казахстане было зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что за 20 июня в Казахстане выявили 20 случаев КВИ, а за 19 июня - 12 случаев заражения коронавирусом.
Больше всех заболевших за сутки было зарегистрировано в Алматы.
Новые случаи, выявленные за минувшие 24 часа, распределились по регионам страны следующим образом:
- в городе Нур-Султан – 7;
- в городе Алматы – 18;
- в городе Шымкент – 1;
- в Акмолинской области – 1;
- в Актюбинской области – 1;
- в Атырауской области – 1;
- в ЗКО – 1;
- в Карагандинской области – 1;
- в Кызылординской области – 1.
Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 306 014 случаев COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1975162-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-vyros-do-32-sluchaev/