"Об ограничениях пока не говорим": санврач заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Казахстане

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Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила об ухудшении эпидситуации в стране. По ее словам, с середины июня число заболевших COVID-19 растет, передает корреспондент NUR.KZ.

"С середины июня мы отмечаем рост заболеваемости. Рост начался с 50-ти случаев в сутки, за последний день вчера было зарегистрировано 110 случаев. Если мы посмотрим от недели к неделе, то отмечается рост в 3,6 раза.

Рост заболеваемости отмечается в основном в Алматы и Нур-Султане. В ходе эпидрасследования этих случаев мы установили, что 80% заболевших - это лица, которые не имели вообще вакцинации, или те, у которых с момента последней вакцинации или ревакцинации прошло более шести месяцев", - заявила Есмагамбетова.

Несмотря на рост заболевших, вводить ограничения в стране пока не планируется.

"Сегодня ситуация эпидемиологическая ухудшается, но пока о введении каких-то дополнительных или новых ограничений мы не говорим, потому что все регионы по-прежнему остаются в "зеленой" зоне.

Но Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации", - заявила санврач.

Она добавила, что вакцинация и ревакцинация от коронавируса в Казахстане не прекращена, несмотря на отмену всех карантинных ограничений. На сегодня ревакцинированы 4,8 млн человек – это 68% от общего числа населения, подлежащего ревакцинации.

Напомним, за минувшие сутки в Казахстане выявили более сотни новых случаев заражения КВИ. В последний раз такие высокие показатели заболеваемости были зафиксированы в марте - с середины весны в стране наблюдался спад заболеваемости КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976254-ob-ogranicheniyah-poka-ne-govorim-sanvrach-zayavila-o-roste-zabolevaemosti-covid-19-v-kazahstane/