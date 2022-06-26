Возобновление авиасообщения с Китаем: для казахстанцев ввели новые правила

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Введены новые правила получения кода здоровья пассажирами, направляющимися из Казахстана в Китай после возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, сообщается на официальном сайте посольства КНР в РК.

Отмечается, что с 1 июля текущего года между Казахстаном и Китаем возобновятся прямые коммерческие авиарейсы.

После 1 июля к требованиям по сдаче ПЦР-тестов вносятся следующие изменения:

в течение 48 часов до вылета сдать два ПЦР-теста. Второй ПЦР-тест нужно сдать в течение 24 часов до вылета. Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала. ПЦР-тесты должны быть сданы в двух разных, назначенных посольством и генконсульством лабораториях;

в течение 12 часов до вылета сдать дополнительный тест на антиген. Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала. Полученный результат теста направлять на проверку посольству или генконсульству не нужно, его следует предъявить сотруднику авиакомпании при прохождении регистрации на рейс;

при прохождении регистрации на рейс, предъявить сотруднику авиакомпании открытый через мобильное приложение "синий код здоровья" (заранее сделанный скриншот не принимается) и справку с отрицательным результатом теста на антиген (в бумажном или электронном виде), оказывая содействие при их проверке.

Также пассажиры перед вылетом в Китай должны провести в Казахстане 10 дней на самоизоляции, самостоятельно наблюдать за своим здоровьем и подписать соответствующее гарантийное письмо.

Кроме того, посольство и генконсульство, начиная с 1 июля между Китаем и Казахстаном, перестанут принимать заявления на получение кода здоровья от пассажиров, следующих транзитным рейсом из Казахстана в Китай через третью страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1975702-vozobnovlenie-aviasoobscheniya-s-kitaem-dlya-kazahstantsev-vveli-novye-pravila/