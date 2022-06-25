Здоровье
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Рост заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане

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Медик в маске в кабинете
Иллюстративное фото: pexels.com

За минувшие сутки, 24 июня, в Казахстане коронавирусная инфекция подтвердилась у 57 человек. Свежими данными поделилась МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов:

  • в городе Нур-Султан – 15,
  • в городе Алматы – 33,
  • в городе Шымкент – 3,
  • в Акмолинской области – 2,
  • в Алматинской области – 2,
  • в Атырауской области – 1,
  • в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 167 случаев.

Напомним, в последние несколько дней в Казахстане наблюдается рост числа случаев заболевания.

Так, за сутки 23 июня выявили 54 человека с коронавирусом в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и шести областях страны.

22 июня тест на COVID-19 оказался положительным у 42 казахстанцев, за 23 июня КВИ обнаружили у 32 человек, хотя еще 19 июня было зарегистрировано всего 12 новых случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1975616-rost-zabolevaemosti-covid-19-prodolzhaetsya-v-kazahstane/

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