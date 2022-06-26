Число заболевших коронавирусом вновь увеличилось в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Рост заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане. За минувшие сутки, 25 июня, коронавирусная инфекция подтвердилась у 66 человек, свежими данными поделилась МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Отметим, что 24 июня в Казахстане COVID-19 выявили у 57 человек, а 23 июня зарегистрированы 54 человека с коронавирусом в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и шести областях страны.

Согласно последним данным, ситуация с КВИ в Казахстане выглядит следующим образом:

Алматы — 42,

Нур-Султан — 15,

Шымкент — 3,

Карагандинская область – 3,

Акмолинская область — 2,

Кызылординская область — 1.

Всего в Казахстане с начала пандемии коронавирусной инфекции было подтверждено 1 306 233 случая заражения этой болезнью.

На текущий момент от COVID-19 в Казахстане излечились 1 292 251 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1975704-chislo-zabolevshih-koronavirusom-vnov-uvelichilos-v-kazahstane/