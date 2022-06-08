Власти китайского города выразили подозрение, что коронавирус заносит к ним ветром из КНДР

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Власти китайского города, который граничит с Северной Кореей, заявили, что коронавирус может заносить к ним ветром из КНДР, поскольку количество случаев заболевания COVID-19 все время увеличивается, передает Bloomberg.

В городе Даньдун проживает 2,19 млн людей. Несмотря на строгое соблюдение коронавирусных ограничений, число ежедневных случаев COVID-19 все время увеличивается. Удивителен также тот факт, что большинство заболевших там даже не покидали пределы своих жилых комплексов, но все равно заболели.

Власти Даньдуна подозревают в распространении вируса своего соседа - Северную Корею, которая в последнее время столкнулась с огромным количеством инфицированных. Теперь власти китайского города настоятельно просят своих жителей закрывать окна в доме.

При этом нет никаких научных доказательств того, что вирус способен перемещаться на большие расстояния по воздуху.

Напомним, недавно Шанхай отменил двухмесячный карантин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1973133-vlasti-kitayskogo-goroda-vyrazili-podozrenie-chto-koronavirus-zanosit-k-nim-vetrom-iz-kndr/