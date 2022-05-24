Почти 3 млн человек заболели лихорадкой в Северной Корее

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Почти три миллиона человек заболели лихорадкой в Северной Корее с начала появления в стране коронавируса, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

За минувшие сутки было зафиксировано более 134 тыс. новых пациентов, жалующихся на высокую температуру.

Таким образом, с конца апреля по 23 мая в стране зарегистрировали 2,94 млн случаев. Среди них 2,54 млн уже выздоровели, а около 400 тыc. все еще проходят лечение.

При этом точное количество пациентов с повышенной температурой, заболевших именно COVID-19, не сообщается. Официальное число погибших - 68 человек.

С первых дней появления в КНДР коронавируса власти Южной Кореи неоднократно предлагали свою помощь. Однако северокорейское правительство на их призыв не ответило.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1970692-pochti-3-mln-chelovek-zaboleli-lihoradkoy-v-severnoy-koree/