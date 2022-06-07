С 10 июня Узбекистан снимет все ограничения на въезд, связанные с пандемией COVID-19

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Все ограничения на въезд в Узбекистан, которые вводились в связи с пандемией коронавируса, будут сняты 10 июня для всех въезжающих в страну. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства туризма и культурного наследия Республики Узбекистан.

"Согласно решению Республиканской специальной комиссии, с 10 июня 2022 года будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд в Узбекистан воздушными путями, приграничными железнодорожными станциями и пограничными пунктами пропуска", – говорится в сообщении ведомства.

Теперь иностранным туристам, въезжающим в Узбекистан, не нужно предоставлять ни отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус, ни экспресс-тесты на антигены, ни сертификаты или паспорта о вакцинации.

Отмечается, что при принятии решения комиссия учитывала как динамику распространения коронавируса в Узбекистане, так и количество госпитализированных и выписанных больных.

Кроме того, оценивалась эпидемиологическая ситуация в республике, а также рекомендации ВОЗ и Министерства туризма и культурного наследия.

Напомним, что в Казахстане с 8 июня отменяются требования по подтверждению вакцинации и ПЦР для граждан РК и иностранцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1973045-s-10-iyunya-uzbekistan-snimet-vse-ogranicheniya-na-vezd-svyazannye-s-pandemiey-covid-19/